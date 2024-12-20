Из-под завалов достали девочку-подростка и мужчину.

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать украинские города. 19 декабря враг ударил по Кривому Рогу.

Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул. Он отметил, что оккупанты попали по жилому дому.

"Опять в жилой дом. Твари", – написал он в своем телеграм-канале.

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Впоследствии глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что из-за ракетной атаки оккупантов разбит двухэтажный дом:

"Из-под завалов достали девочку-подростка и мужчину. Также побиты окна в 10-этажке. Детали выясняем", – добавил он.

Война в Украине: важные новости

Силы обороны Украины оставили Курахово Донецкой области, заявил аналитик издания BILD Юлиан Репке в соцсети Х. По его словам, украинские военные были вынуждены выйти из города из-за недостатка живой силы.

Между тем руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что в российском Мурманске прогремели взрывы вблизи базы Северного флота РФ. Эта база поддерживает как надводные корабли, так и атомные подводные лодки.

Кроме того, минувшей ночью был атакован Новошахтинский НПЗ в Ростовской области РФ. Источники УНИАН сообщили, что Служба безопасности Украины и Военно-морские силы Вооруженных сил Украины атаковали завод с применением беспилотных средств и ракет украинского производства.

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