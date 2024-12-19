Силы обороны Украины покинули Курахово Донецкой области.
Такое заявление сделал аналитик издания BILD Юлиан Рьопке в соцсети Х. По его словам, украинские военные были вынуждены выйти из города из-за нехватки живой силы.
"В очередной раз украинская армия была вынуждена покинуть город из-за нехватки живой силы. Сейчас россияне оккупировали Курахово, инфраструктура которого в основном не пострадала, а Украине придется бомбить тысячи потенциальных укрытий на расстоянии...", – говорится в сообщении.
Репке также опубликовал карту:
Отметим, что официальной информации о потере Курахово пока нет.
Война с Россией: вы могли это пропустить
Вблизи базы Северного флота РФ в Мурманске прогремели взрывы, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Примечательно, что прямое расстояние от Мурманска до Украины составляет примерно 2000 км.
Кроме того, Служба безопасности Украины и Военно-морские силы Вооруженных сил Украины атаковали Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в России с применением беспилотных средств и ракет украинского производства.
Что касается ситуации на фронте, то по данным Генштаба ВСУ, с начала суток, 19 декабря, по состоянию на 22:00 на передовой произошло 189 боевых столкновений.