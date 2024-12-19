Официального подтверждения этой информации сейчас нет.

Силы обороны Украины покинули Курахово Донецкой области.

Такое заявление сделал аналитик издания BILD Юлиан Рьопке в соцсети Х. По его словам, украинские военные были вынуждены выйти из города из-за нехватки живой силы.

"В очередной раз украинская армия была вынуждена покинуть город из-за нехватки живой силы. Сейчас россияне оккупировали Курахово, инфраструктура которого в основном не пострадала, а Украине придется бомбить тысячи потенциальных укрытий на расстоянии...", – говорится в сообщении.

Видео дня

Репке также опубликовал карту:

Отметим, что официальной информации о потере Курахово пока нет.

Война с Россией: вы могли это пропустить

Вблизи базы Северного флота РФ в Мурманске прогремели взрывы, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Примечательно, что прямое расстояние от Мурманска до Украины составляет примерно 2000 км.

Кроме того, Служба безопасности Украины и Военно-морские силы Вооруженных сил Украины атаковали Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в России с применением беспилотных средств и ракет украинского производства.

Что касается ситуации на фронте, то по данным Генштаба ВСУ, с начала суток, 19 декабря, по состоянию на 22:00 на передовой произошло 189 боевых столкновений.

Вас также могут заинтересовать новости: