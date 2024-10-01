Оккупанты пытаются возвести хоть какие-то оборонительные линии на случай контрнаступательных действий украинских подразделений.

Сразу после продвижения на любом участке фронта российские оккупационные войска начинают возводить за собой фортификационные сооружения. Это происходит и на Запорожье, и в Донецкой области, и в Харьковской области.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Эспрессо" заместитель командира артиллерийского дивизиона бригады "Спартан" с Харьковского направления Станислав Соколовский. По его словам, так оккупанты пытаются возвести хоть какие-то оборонительные линии на случай контрнаступательных действий украинских подразделений.

"Поэтому это не новость, они всегда такое проводят, и мы за этим наблюдаем, следим, разведываем и обнаруживаем их укрепрайоны, огневые точки, средства ВВТ и так далее", – добавил военный.

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При этом он отметил, что у врага есть преимущество в боеприпасах.

"У них работают определенные заводы по изготовлению боеприпасов, поэтому у них всегда будет, наверное, такой паритет, пока мы не наладим определенный ресурс для того, чтобы обеспечивать все подразделения. У нас довольно сложно, потому что враг обнаруживает наши места, где мы можем изготавливать это, наладить это и хранить это", – пояснил Соколовский.

Однако, как отметил военный, в отличие от оккупантов, украинские военные работают очень прицельно и хорошо. Они проводят тщательную разведку с помощью беспилотников и после этого уничтожают или повреждают вражеское оружие, что делает невозможным его использование.

"Если это поврежденная гаубица или миномет, это уже хорошо, потому что чтобы починить определенное оружие, ствол, нужно время и материалы. Ремонтных заводов у врага меньше, чем для изготовления боеприпасов, поэтому вывод из строя определенных видов вооружения очень нам на пользу. Наши контрбатарейные действия работают всегда, 152 калибр, или 155, мы очень вовремя реагируем на действия врага и проводим контрбатарейные действия", – констатировал Станислав Соколовский.

Война в Украине: это стоит знать

Издание The Telegraph пишет, что сотни бойцов ВСУ могли попасть в окружение в Угледаре. Отмечается, что пути эвакуации из Угледара в направлении южной линии фронта отрезаны, а запасы исчерпываются.

Ранее глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин подтвердил, что российские оккупанты дошли почти до центра города Угледар Донецкой области. По его словам, в городе еще остаются 107 гражданских людей, все дети давно эвакуированы.

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