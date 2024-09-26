Силы обороны обнаруживают передвижение оккупантов и наносят огневые поражения по ним.

На Запорожском направлении оккупанты заменяют подразделения и вероятно готовятся к штурмам позиций ВСУ.

Об этом заявил командир батальона 31-й отдельной механизированной бригады "Риддик" в эфире "Киев24". "За последние две недели значительно ощущается, что происходит замена подразделений, находящихся на передовой. Противник нарастил свое передвижение, постоянно осуществляет перемещение от позиций к позициям, осуществляет все меры, чтобы нарастить свои силы на передовой", - заявил "Риддик".

По его словам, Силы обороны обнаруживают эти передвижения оккупантов и наносят огневые поражения.

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"Нашими средствами аэроразведки эти передвижения обнаруживаются и наносится огневое поражение по противнику, который пытается осуществить скопление личного состава вероятно для дальнейшего проведения штурмовых действий как раз на передних позициях. Прежде всего это живая сила. Значительно повысился их профессиональный уровень. Они в любой момент готовятся к штурмовым действиям. Если обнаруживаем такой личный состав, то это первый признак, что они планируют осуществить какие-то штурмовые действия по нашим позициям", - рассказал военный.

Ситуация в Запорожье

В конце августа представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий рассказал, что из Запорожья захватчики перебросили небольшое количество личного состава на другие направления, в том числе в Курскую область РФ. Он отметил, что в результате, ситуация на части юга Украины относительно стабилизировалась.

В то же время, противник не прекращает обстрелы Запорожья почти ежедневно. Так, 23 сентября оккупационная армия нанесла удар по области. Россияне ударили по жилой застройке. Были разрушены по меньшей мере два частных дома. В результате атаки погиб человек, еще пятеро пострадали.

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