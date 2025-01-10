Ситуацию усложняет применение россиянами управляемых авиабомб, отметил Владислав Селезнев.

Ситуация в районе города Курахово остается сложной, рассказал в эфире Radio NV военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Здесь не может быть никаких иллюзий. Мы не имеем контроля даже над западным пригородом этого населенного пункта. Сейчас украинская армия проводит там маневренную оборону, чтобы сохранить силы и средства, которые находятся в кармане несколько южнее Курахово - на трассе, соединяющей Запорожье с Донецком", - сказал Селезнев.

Он добавил, что ситуацию осложняет применение россиянами управляемых авиабомб, против которых Украина до сих пор не нашла эффективного противодействия.

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"Они разрушают все и вся. А значит, в ближайшей перспективе мы будем видеть и дальше маневренную оборону, отход наших сил и средств на другие рубежи. Сможем ли мы там длительное время вести оборонительные бои - будет зависеть от ресурсов", - добавил Селезнев.

По словам эксперта, россияне уже начали перебрасывать на другие направления часть своих военный, которые участвовали в наступлении на Курахово.

"Враг начинает перебрасывать часть сил и средств с этого участка фронта на Мирноградское направление. Ведь враг пытается сформировать еще и северо-восточные "тиски" вокруг Покровско-Мирноградской агломерации. Для врага этот участок является более приоритетным. А остатки российских сил и средств будут дальше давить на наших защитников, которые находятся уже западнее Курахово", - пояснил Селезнев.

Ситуация на фронте остается сложной: что известно

Накануне в ОСГВ "Хортица" сообщили, что российским оккупантам удалось проникнуть в боевые порядки украинских войск на Торецком направлении. Сейчас продолжается операция по выявлению и уничтожению врага.

Между тем Forbes отметил, что встречные наступления РФ и Украины в Курской области закончились большими потерями для обеих сторон. Зато, отмечают журналисты, обе стороны достигли ограниченных результатов.

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