Продолжаются мероприятия по выявлению, локализации и уничтожению штурмовых групп врага.

Штурмовые группы российских оккупантов проникли в боевые порядки украинских военных на Торецком направлении.

Об этом сообщает Официальный канал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица") в Telegram. Отмечается, что за прошедшие сутки на Краматорском и Торецком направлениях противник атаковал позиции сил обороны в Часовом Яру, Торецке и неподалеку Белой Горы.

Как проинформировали в ОСУВ "Хотртица", для перемещения личного состава с целью наступления в направлении Щербиновки враг применил автомобильную технику, которая была уничтожена.

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"Продолжаются мероприятия по выявлению, локализации и уничтожению штурмовых групп противника, которые инфильтрировались в наши боевые порядки", - говорится в сообщении.

Кроме того, говорится, что на Покровском направлении противник проводил наступательные действия в районах Миролюбовки, Проминя, Нововасильевки, Зеленого, Котлиного. Продолжались тяжелые бои в Лисовке, Даченском, Шевченко и Петропавловке.

Ситуация на Торецком направлении

Оккупационные войска продолжают стирать украинские населенные пункты с лица земли. Одним из таких городов является Торецк Донецкой области.

Сейчас город, в котором, по данным из открытых источников, до полномасштабного вторжения РФ проживали около 30 тыс. человек, превратился в руины. В бригаде "Хищник" при Департаменте патрульной полиции показали, как Торецк выглядит теперь. На кадрах не было видно ни одного уцелевшего здания. Сам город окутан дымом, местами можно увидеть пожары в полуразрушенных многоэтажках.

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