Он добавил, что на Днепре в Херсонской области враг небольшими пехотными группами в составе 5-10 человек проводит разведку боем.

Оккупанты перебросили на Кинбурнскую и Тендровскую косы (Николаевская, Херсонская области) скоростные катера, чтобы не допустить форсирования Днепра подразделениями ВСУ.

Об этом в эфире FREEДОМ рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин. По его словам, на Кинбурнскую и Тендровскую косы противник перебросил из Севастополя батарею речных скоростных катеров. "Он их применяет для того, чтобы улучшить оборону именно этих регионов", - отметил Волошин.

Он пояснил, что россияне опасаются возможного наступления Сил обороны, в частности форсирования Днепра. "Противник боится, что мы форсируем Днепр и возьмем под контроль косы, организуем там плацдарм для дальнейшего наступления", - рассказал военный.

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Он добавил, что на Днепре в Херсонской области враг небольшими пехотными группами в составе 5-10 человек проводит разведку боем.

"Они хотят захватить небольшие плацдармы, чтобы оттянуть туда как можно больше наших сил, и угрожать оттуда (с островов, которые враг хочет захватить - УНИАН) нашим населенным пунктам, которые размещены на правом берегу Днепра. Они и сейчас постоянно атакуют тот же Херсон с воздуха, но при захвате плацдармов обстрелы усилятся. Это тактика терроризма против мирного населения", - подчеркнул военный.

Ситуация вокруг Кинбурнской косы

Оккупированная россиянами Кинбурнская коса (Николаевская область) является важной локацией, за которую враг цепляется с начала полномасштабного вторжения в Украину, а сейчас начал там накапливать силы. По мнению военных Кинбурнскую косу надо освободить, но пока нельзя говорить, когда это будет. Если косу освободить, будет шанс, что заработает Николаевский порт и присоединится к портам Большой Одессы. Коса очень ценна для врага, потому что позволяет обстреливать Куцурубскую, Очаковскую громады Николаевщины и держать под напряжением северо-западную часть Черного моря.

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