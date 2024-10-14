Братчук отметил, что Кинбурнскую косу надо освободить, но пока нельзя говорить, когда это будет.

Оккупированная россиянами Кинбурнская коса (Николаевская область) является важной локацией, за которую враг цепляется с начала полномасштабного вторжения в Украину, а сейчас начал там накапливать силы.

Представитель украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук во время эфира телемарафона отметил, что Кинбурнскую косу надо освободить, но пока нельзя говорить, когда это будет. "Тогда будет шанс, что заработает Николаевский порт и присоединится к портам Большой Одессы ("Южного, "Черноморская", Одесского порта - УНИАН) и сможет работать в направлении морских коридоров. Кинбурнская коса - локация, за которую враг цепляется когтями и зубами", - сказал Братчук.

Он пояснил, что эта коса очень ценна для врага, потому что позволяет обстреливать Куцурубскую, Очаковскую общины Николаевщины и держать под напряжением северо-западную часть Черного моря.

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Спикер добавил, что на Кинбурнской косе враг накапливает силы.

"Враг пополняет особый состав и вооружение. Даже пригнал туда несколько катеров, которые входят в подразделения, находящиеся на территории временно оккупированного Крыма", - добавил Братчук.

По его словам, Силы обороны осуществляют определенные операции относительно этой косы - периодически происходит боевая работа, применяется артиллерия, дроны. Проводятся рейды украинских спецслужб. Братчук акцентировал, что, на первый взгляд, очевидно - уничтожение вооружения россиян, ослабление как можно больше их сил. Он добавил, что сегодня нельзя сказать, что завтра-послезавтра будет наступление на косу ВСУ, но оно обязательно состоится.

"Вопрос освобождать или не освобождать Кинбурн не стоит. Вопрос - только во времени, ресурсах и возможностях... Эта локация является соответствующим ключиком для нашего постепенного продвижения по освобождению украинских земель. Поэтому ситуация напряженная", - сказал Братчук.

Ситуация на Кинбурнской косе

9 августа спецназовцы Главного управления разведки Минобороны совершили рейд на Кинбурнскую косу, в результате чего были уничтожены десятки российских солдат и техники.

По мнению летчика-инструктора, полковника запаса ВСУ Романа Свитана, ВСУ могут начать активные действия в направлении Кинбурнской косы. По его словам, один из пакетов помощи Украине от Запада содержит боевые катера, поэтому вскоре ВСУ вероятновозьмутся за "освободительную работу на Юге". Он добавил, что враг с косы не сможет наступать на подконтрольные Украине территории - правый берег Днепра очень высокий и "зайти выполнить боевую задачу не удастся". При этом россияне начали проводить угрожающие маневры на Кинбурнской косе, а Свитан не исключает, что таким образом враг пытается "обезопасить себя от движения" ВСУ.

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