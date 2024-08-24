ВМС ВСУ показали, как поразили цель.

Подразделения Военно-Морских Сил ВС Украины поздравили российских оккупантов с Днем Независимости Украины на Кинбурнской косе - поразили миномет и боевой комплект.

Военные моряки обнародовали видео, на котором зафиксированы боеприпасы противника и вооружение, которое украинским защитникам удалось отследить. Впоследствии по целям наносится удар, происходит мощный взрыв, в небо поднимается огонь и столб дыма.

В ВМС уточняют, что поражение нанесено дроном, атакован 120-миллиметровый миномет и боевой комплект.

"120 мм миномет, БК. Сброс зажигалки + FPV-дрон", - говорится в сообщении.

Кинбурнская коса - что известно

Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук объяснил, что Кинбурнская коса очень важна как для Украины, так и для оккупационных сил. По его словам, данная акватория является путем к морским портам Николаева. Как пояснил представитель ВМС, с Кинбурнской косы захватчики могут бить также и по Николаеву и другим городам. Силы обороны периодически наносят ответные удары.

Эту акваторию надо еще будет обследовать на предмет минной безопасности. В этот участок впадает река Днепр из Херсонской области, а потому после уничтожения россиянами Каховской ГЭС, туда могло попасть достаточно много взрывоопасных предметов.

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