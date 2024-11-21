Враг усиливает давление на посадки к северу и югу от Дальнего, продолжая двигаться в сторону Успеновки.

Россияне оккупировали населенный пункт Дальнее в Донецкой области, который находится недалеко от Курахово.

Такую информацию обнародовал проект DeepState. "Динамика боев за село, к сожалению, последние дни была не в нашу пользу. Уроды уже подняли тряпки в селе, фиксируется пребывание врага во всех уголках селах", - отмечают аналитики проекта.

Кроме того, противник усиливает давление на посадки к северу и югу от Дальнего, продолжая двигаться в сторону Успеновки, добавляют в DeepState.

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Ситуация на Донбассе

Неделю назад военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов заявил, что в районе Дальнего самый проблемный участок фронта на юге Донецкой области. По его словам, россияне рассекают группировку сил ВСУ там пополам и угроза создается сразу на два направления - на север угроза для Курахово, а на юг угроза нашим войскам, которые оказались "в кармане Антоновка-Катериновка-Елизаветовка". Он выразил надежду, что отвод наших войск из этого "кармана" уже начался, чтобы не допустить их окружения.

Эксперты и военные объясняют, что захват врагом Кураховского плацдарма поможет оккупантам начать массированное наступление непосредственно на Покровск.

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