На юге Донетчины враг сейчас рассекает нашу группировку и создает угрозу одновременно на два направления, отмечает Олег Жданов.

На юге Донетчины враг сейчас рассекает группировку Сил обороны. Как отмечает военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в эфире Киев24, в районе Дальнего (возле Курахово) сейчас самый критический участок фронта.

"Самый проблемный участок фронта сейчас в районе Дальнего. Россияне рассекают нашу группировку пополам и угроза (создается) на два направления - на север угроза для Курахово, а на юг угроза нашим войскам, которые оказываются или оказались уже в кармане Антоновка-Катериновка-Елизаветовка", - рассказал эксперт.

Он надеется, что отвод войск из этого "кармана" уже начался, чтобы не допустить их окружения.

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"Потому что там дорог с твердым покрытием почти не осталось. Сегодня логистика очень сложная в этом "кармане". И там, кроме вывода войск, вряд ли по-другому нам удастся стабилизировать ситуацию", - говорит Жданов.

По его мнению, резервов для того, чтобы срезать выступ врага на Дальнее и остановить оккупационные войска на рубеже Успеновка-Константинопольское, на сегодняшний день у Сил обороны нет.

Ситуация возле Курахово

Как сообщал УНИАН, еще 7 ноября военный обозреватель Денис Попович предупредил об угрозе котла или полукотла для украинских защитников возле Курахово. Он отметил, что российские оккупанты хотят выйти на трассу "Курахово-Запорожье", и тогда может случиться, что Силы обороны Украины попадут в окружение.

Эксперты и военные объясняют, что захват врагом Кураховского плацдарма поможет начать массированное наступление непосредственно на Покровск.

Военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев говорит, что дальнейшую судьбу города Курахово определят именно ресурсы, которые украинский Генштаб сможет отправить для усиления обороны этого участка фронта.

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