Российские захватчики не прекращают осуществлять давление на Силы обороны в районе Покровска Донецкой области. В частности, армия РФ за последние несколько дней имела успехи в районе Котлино.
Как сообщает проект DeepState, российские захватчики добрались до дороги и железной дороги к юго-западу от села и пытаются проникнуть непосредственно в населенный пункт. Силы обороны проводят стабилизационные мероприятия, прилагая максимум усилий, чтобы действия врага не имели успеха.
"Соответствующие продвижения в очередной раз показывают намерение противника обойти Покровск, с целью его окружения, но главной проблемой является не это. Еще более важно для кацапов – овладеть логистикой, и этого они пытаются достичь, как минимум, взяв ее под огневой контроль. Для этого противник задействует fpv-дроны, а на сегодняшний день еще и с оптоволокном, которые активно набирают популярность из-за отсутствия влияния РЭБов на них. Моментами в районе фиксируется одно из наиболее эффективных подразделений летунов врага "судоплатов". Цель–- дорога из Павлограда на Покровск, которая уже находится в зоне риска для передвижения", – акцентируют авторы проекта.
Кроме того, активность вражеских войск фиксируется в направлении Удачного. Этот населенный пункт может стать "опорным пунктом" оккупантов в этом районе, чтобы "закрепить свое движение к границе Донецкой области".
Штурмовые действия противник осуществляет и из населенного пункта Песчаное в направлении Зверево.
Также происходит закрепление оккупантов в селе Шевченково и насыщение его вражескими ресурсами. В DeepState отметили, что россияне создают из этого населенного пункта своеобразный опорный пункт.
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Российские войска заняли северные окраины Нескучного в Донецкой области. Также оккупанты давят на западной стороне от этого населенного пункта, сообщают в DeepState.
Кроме того, вражеские группы численностью от двух до пяти захватчиков фиксировались во Времевке Донецкой области.
Тем временем в Покровске была взорвана стратегическая шахта, чтобы россияне не прошли по туннелям. Как пишет NYT, взорван ближайший к россиянам выход из шахты, еще два заминированы – возможно их тоже взорвали.