Уже точно взорван ближайший к россиянам выход из шахты, еще два заминированы, возможно их тоже взорвали.

Украинские военные взорвали один из стволов стратегически важной угольной шахты под Покровском, чтобы россияне не смогли использовать его для тайной переброски войск в тыл украинским защитникам. Об этом пишет The New York Times.

Как рассказали журналистам шахтеры, из-за постоянных российских обстрелов, которые стоили жизни некоторым работникам шахтоуправления, вход в ствол шахты №3 стал слишком опасным. Он расположен ближе всего к фронту, в селе Песчаное.

Поэтому в начале декабря шахтеров начали спускать в шахту через другой ствол, из-за чего спуск длился значительно дольше - около двух часов. Чтобы вернуться обратно, шахтеры ехали по конвейерным лентам, которые транспортировали только что добытый уголь.

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Из-за обстрелов иногда выходили из строя системы электроснабжения и вентиляции, что вынуждало шахтеров эвакуироваться. Однако удержание шахты в работе как можно дольше было критически важным для украинской экономики, поскольку именно эта шахта обеспечивала украинских металлургов углем нужной марки.

Однако к середине декабря российские войска подошли на расстояние до полутора километров от входа №3. Если бы оккупантам удалось захватить его, они могли бы использовать эти тоннели, чтобы обойти украинские позиции. Чтобы этого не произошло, шахтеры совместно с военными заложили взрывчатку под стволом и взорвали ее примерно 20 декабря.

По словам неназванного представителя компании, владеющей шахтой, взрывчатка также была заложена в двух других шахтах предприятия, которые сегодня остаются под контролем Украины. Однако неизвестно, были ли они уже взорваны.

Битва за Покровск: последние новости

Как писал УНИАН, оккупанты планируют перерезать наземные пути снабжения в Покровск и Мирноград в Донецкой области, чтобы заставить украинские войска отступить из этих городов. Так стратегию россиян оценивает американский Институт изучения войны.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко считает, что сейчас российским оккупантам не хватает сил для проведения масштабного окружения Покровска широким фронтом с флангов. Впрочем, он признает, что ситуация очень серьезная.

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