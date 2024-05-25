Люди там погибли не только от взрыва, но и от пожара, который он вызвал.

Видеозаписи, изъятые из торгового центра в Харькове, по которому россияне ударили авиабомбой, помогут выяснить, сколько людей находилось в нем на момент атаки. Об этом сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в эфире телемарафона.

Он отметил, что было попадание авиационным боеприпасом УМПБ Д-30 по торговому центру на Салтовке. По его словам, в результате взрыва был сильный пожар - загорелись лакокрасочные изделия, древесина, обшивка и товары, которые были в нем.

"Возник сильный едкий дым, который окутал весь огромный ТЦ. Вследствие чего количество погибших и травмированных, вероятно, будет увеличиваться", - отметил Чубенко.

По его словам, пожар усилил последствия этого военного преступления и "мы готовимся к очень серьезным последствиям". Он рассказал, что извлечены изнутри два тела - погиб сотрудник этого ТЦ, он погиб от удушения, а не самого взрыва.

Прокурорами сейчас изъяты серверы с видеокамер этого ТЦ, поскольку необходимо будет выяснить, какое количество людей находилось внутри.

"Сейчас уже есть около 10 заявлений от родственников, знакомых, что их близкие люди находились в этом ТЦ и они сейчас считаются пропавшими без вести", - подчеркнул спикер прокуратуры.

По его словам, очень важно, что записи с видеокамер помогут подсчитать количество людей, которые были внутри, потому что из-за очень сильного пожара "тела будут очень сильно изуродованы или от них не останется ничего".

"Наличие видео с ТЦ будет подтверждением того, что человек был там и это даст понимание картины последствий этого военного преступления", - подчеркнул Чубенко.

Он сообщил, что открыто уголовное производство по части 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

Удар по гипермаркету в Харькове

Как сообщал УНИАН, Россия попала в строительный гипермаркет в Харькове. Известно о двух погибших и 24 пострадавших.

Руководитель Харьковской ОГА Синегубов отмечал, что есть большое количество людей пропавших без вести. Он отмечал, что удар врагом наносился именно по торговому центру, где находилось много людей - это чистый терроризм.

По состоянию на 18:55 количество пострадавших в результате атаки россиян возросло до 35, два человека погибли. При этом известно о 15 работниках гипермаркета, которые не выходят на связь.

Президент Украины призвал партнеров предоставить Украине средства ПВО и современную авиацию.

"Если бы Украина имела достаточно средств ПВО и современной боевой авиации, такие российские удары стали бы просто невозможными. И именно поэтому мы обращаемся ко всем лидерам, ко всем государствам: нам нужно значительное усиление противовоздушной обороны и достаточно возможностей уничтожать российских террористов", - подчеркнул президент.

Вас также могут заинтересовать новости: