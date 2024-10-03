Раненых было очень трудно эвакуировать, были потери.

Угледар был под постоянным обстрелом, трудно было эвакуировать раненых, враг давил с флангов, но удалось отойти на подготовленные позиции. Об этом сказал представитель 72-й Отдельной механизированной бригады имени "Черных Запорожцев" Арсений Прилипка в эфире "Радио Свобода".

Он отметил, что враг постоянно вел обстрел позиций защитников Угледара, а когда враг зашел с флангов, то логистика была сложной.

"Все, что двигалось в направлении наших подразделений попадало под обстрелы. Это усложняло очень задачу", - сказал военный.

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По его словам, раненых было очень сложно эвакуировать с поля боя, потому что враг давил с флангов и это очень усложняло логистику. "Но раненых вывозили. Конечно, это война. Без потерь не может быть, но за счет того, что отошли на другой рубеж, мы их минимизировали. Насколько это возможно", - отметил представитель 72 омбр.

По его словам, дальше город держать было бы "критически для наших подразделений трудно, и мы бы понесли больше потерь". На вопрос был ли приказ командования о выходе из Угледара, Прилипка отметил:

"Мы в войске находимся, а в войске все делается по приказу, по команде, соответственно по иерархии. С высшего командования - они знают обстановку, действуют и тогда уже командир бригады принимает решение и, там уже зависит от обстановки на поле боя, каким образом подразделение выходит, какими путями".

При этом представитель бригады добавил, что враг не будет ждать до тех пор, пока силы обороны найдут оптимальные пути отхода - он постоянно наносит удары, контролирует логистику, поэтому принимается решение "на поле боя, грубо говоря".

На вопрос по поводу того, что есть обвинения, что командование поздно дало приказ отходить из Угледара, он ответил:

"Я не знаю, какой человек обвинял. Очень легко комментировать и обвинять командование в принятии определенных решений, не находясь на командном пункте и не владея той информацией, которая есть у командира бригады, который владеет ситуацией на поле боя, где находятся его подразделения, что с его людьми, какими средствами он обладает, какими средствами он может быть поддержан высшим командованием. И он принимает решение".

По его словам, сейчас бригада отошла на подготовленные позиции, которые "наиболее удобны, чтобы сейчас держать оборону" на направлении.

Выход из Угледара - последние новости

Как сообщал УНИАН, вчера, 2 октября, Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица") сообщила, что Силы обороны Украины вышли из города Угледар Донецкой области.

В ОСУВ "Хортица" отметили, что в результате действий противника возникла угроза окружения города. Поэтому высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление маневра по выводу подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники, занятия положения для ведения дальнейших действий.

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