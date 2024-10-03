'Очень тяжелые дни': 'Черные Запорожцы' показали щемящие фото воинов после боев за Угледар

В результате столкновений с оккупантами бойцы получили ранения.

72 отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев показала щемящие кадры истощенных военных после ожесточенных боев в Угледаре Донецкой области.

В Instagram бригады отметили, что последние дни тяжелых боев были для воинов крайне изнурительными. В результате столкновений с оккупантами бойцы получили ранения. Кадры в бригаде подписали лаконично:

"Это очень тяжелые дни. Очень!"

Битва за Угледар: важные новости

Накануне в ВСУ официально подтвердили выход украинских войск из Угледара. Это произошло после несколько недель ожесточенных боев, во время которых россиянам удалось значительно продвинуться на флангах и создать угрозу для окружения города.

По мнению журналистов The New York Times, потеря Угледара угрожает Украине, поскольку усложняет возможности для Киева в обороне южной части Донецкой области. Кроме того, после захвата Угледара, считают журналисты, Россия получила новый вектор для наступления на Покровск.

Как пишет CNN, потеря города подчеркнула серьезность вызовов, которые стоят перед Киевом накануне третьей зимы войны.

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