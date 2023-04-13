В Генштабе прогнозируют, что в весенне-летний период враг будет наращивать количественный и качественный показатели соединений и воинских частей, вовлеченных в войну.

Россия может пересмотреть стратегические цели войны, в том числе по поэтапному захвату всего Левобережья Украины в этом году. Об этом во время брифинга заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов.

"Осознавая отсутствие угрозы внутренней стабильности, руководство Кремля продолжает захватническую войну против нашего государства. В то же время опыт и мужество наших защитников, умелое применение ими вооружения, предоставленого странами-партнерами, привело к сокращению военного потенциала РФ. А это почти наверняка заставит агрессора в очередной раз пересмотреть стратегические цели войны. В том числе по поэтапному захвату всего Левобережья Украины в текущем году", - заявил он.

Как отметил Громов, в Генштабе прогнозируют, что в весенне-летний период враг будет наращивать количественный и качественный показатели соединений и воинских частей, вовлеченных в войну.

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По его словам, враг продолжит формировать стратегические резервы и перебрасывать их к нашим границам.

"Наиболее вероятно, Кремль продолжит проведение скрытой мобилизации населения", - добавил он.

Штурмы РФ на Донбассе и контрнаступление ВСУ - что происходит на фронте

На фоне подготовки ВСУ к весеннему контрнаступлению весь наступательный ресурс российских оккупатов "скован" в боях за села и райцентры Донбасса.

Согласно утренней сводке Генштаба, РФ ведет штурмы на четырех направлениях, жестокие бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку.

Вместе с тем Институт изучения войны настаивают на своей вчерашней оценке, что Бахмут оккупирован на 76,5%. Например, "военкоры" сообщали, что ими взято под контроль 80% города, включая все центральные админздания, но западные аналитики не нашли этим заявлениям визуального подтверждения.

По мнению США, война в Украине вряд закончится в 2023 году, а продлится и последующие годы и грозит "зайти в тупик" без победы какой-либо из двух сторон, писал The Washington Post со ссылкой на "слитые" данные Пентагона. Это перекликается с заявлением генерала Милли, который еще раньше высказал свое сомнение в способности ВСУ выгнать оккупантов из всех территорий за границы 1991 года в течение этого года.

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