Сейчас активные наступательные действия Россия ведет на четырех направлениях.

За прошедшие сутки российские войска предприняли более 45 атак на четырех оперативных направлениях фронта – Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

Так, на Лиманском направлении за вчерашний день войска агрессора пытались наступать в районе Белогоровки. Параллельно велись артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новоселовское, Невское, Кузьмино и Белогоровка Луганской области, а также Торского и Спорного Донецкой области.

В районе Бахмута продолжаются наиболее ожесточенные бои. Россияне пытаются взять под свой полный контроль сам город, а также ведут наступление без видимого успеха к северу от Хромово и возле Богдановки и Предтечино. Под постоянными обстрелами Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Новодмитровка, Курдюмовка, Дружба, Северное и Железно.

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На Авдеевском и Марьинском направлениях самые жестокие бои шли за собственно Марьинку. Также враг наступал в районе Северного, Победы и Новомихайловки. Под обстрелы попали Керамик, Новокалиновое, Красногоровка, Степное, Тоненькое, Северное, Водяное, Первомайское, Нетайлово, Невельское, Карловка, Георгиевка и Победа.

На других направлениях активных наступательных действий врага за последние сутки не было.

Война в Украине – последние новости

Бывший командующий войсками США в Европе отставной генерал Бен Ходжес считает, что война может закончиться уже в этом году. По его мнению, это случится в том случае, если страны Запада проявят политическую волю и предоставят Украине все необходимое для победы.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов накануне прокомментировал четыре "диких сценария" войны, которые изложила "The New York Times". Он назвал такие теории "очень опасной вещью", о которой лучше не рассуждать.

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