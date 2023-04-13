В городе продолжаются ожесточенные бои.

Российские войска продолжали наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях и 12 апреля не добились никаких подтвержденных успехов в городе, отмечает Институт изучения войны в утреннем отчете.

Аналитики напоминают, что, по данным Генштаба, войска РФ вели безуспешные наступательные действия в районе Хромово в 3 км к западу от Бахмута и Богдановка в 5 км к северо-западу от Бахмута.

Вместе с тем русских 12 апреля утверждали, что оккупантам удалось захватить три неуказанных городских квартала в пределах Бахмута, а десантникам якобы удалось сковать украинские силы на флангах "Вагнера".

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Также "военкоры" сообщали, что ими взято под контроль 80% города, включая все центральные админздания, но западные аналитики не нашли этим заявлениям визуального подтверждения.

Институт изучения войны придерживается своей старой оценки (по состоянию на 11 апреля) и, ссылаясь на визуальное подтверждение, считает, что оккупированно не менее 76,5% территории Бахмута.

Бои за Бахмут - последние новости

Согласно сводке Генштаба, в районе Бахмута продолжаются наиболее ожесточенные бои. Россияне пытаются взять под свой полный контроль сам город, а также ведут наступление без видимого успеха к северу от Хромово и возле Богдановки и Предтечино.

Под постоянными обстрелами Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Новодмитровка, Курдюмовка, Дружба, Северное и Железно.

По словам эксперта Александра Коваленко, перед командованием оккупационных сил поставлена задача закрыть вопрос с Бахмутом к Пасхе, то есть - до 16 апреля.

На подмогу "вагнеровцам" Путин бросил профессиональную десантуру, однако и она оказывается под артиллерийским и минометным огнем ВСУ. Самые ожесточенные бои продолжаются на улице Чайковского, потому что именно через нее проходит "дорога жизни" ВСУ.

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