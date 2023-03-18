В частности, речь идет о слаженности обученных резервов и наличии новой техники.

Весеннее контрнаступление Вооруженных сил Украины с целью освобождения украинских земель от российских захватчиков произойдет тогда, когда будут "все необходимые составляющие"

На вопрос, не имеют ли украинцы чрезмерно оптимистичных ожиданий от будущего контрнаступления, спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый ответил: "Оптимистами нужно быть, но оптимистами, которые опираются на реалии. Поэтому, учитывая это, надо смотреть на ретроспективу - чего мы достигли за год. Нам удалось удержать столицу, отбросить от нее врага. Отбросить врага с севера, с Харьковщины, с Лимана и из Херсона".

По его словам, контрнаступление выдбудется тогда, когда будут все необходимые составляющие для контрнаступления.

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"Тем не менее, нам просто надо тщательно работать, каждый на своем месте, сохранять единство общества и войска, общества и военно-политического руководства, и просто работать каждому на своем участке. И когда у нас будут все необходимые составляющие для контрнаступления, - это и слаженные обученные резервы, которые будут иметь новую технику, и будут иметь возможность атаковать врага и нанести ему решительное поражение, и после этого отбросить со всей территории Украины", - отметил военный в эфире информационного телемарафона.

Весеннее контрнаступление ВСУ - что известно

11 марта командующий Восточной группировкой войск, генерал-полковник Александр Сырский заявил, что начало весеннего контрнаступления Вооруженных сил Украины "уже не за горами".

16 марта Politico сообщило, что США быстрыми темпами готовят Украину к контрнаступлению.

При этом представитель Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат рассказал, что для успешного контрнаступления нужны современные дальнобойные средства ПВО и многоцелевые истребители.

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