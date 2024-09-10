По словам бойца, Курская операция не повлияла на Харьковщину.

Россия перебросила новые войска в Харьковскую область, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин, передает 24 канал.

Отмечается, что в полосе ответственности 3 ОШБр возросла интенсивность штурмов - россияне пытаются вернуть недавно утраченные территории. Ситуация динамично меняется - бои то затихают, то фиксируется десятки атак в сутки.

"Именно потому, что россияне хотят и планируют проводить здесь наступательные действия, они перебросили сюда свежие силы, новые ресурсы. Ими пытаются наступать", - отметил Жорин. Видео дня

Указывается, что бойцы Третьей штурмовой достойно выполняют свои боевые задачи, поэтому РФ успеха не имеет и несет колоссальные потери.

По словам Жорина, Курская операция ВСУ не повлияла на Харьковщину:

"Сюда заводят более свежие войска, поэтому непосредственно на поле боя мы не почувствовали каких-то изменений. Свою плановую работу враг проводит так, как и проводил, подразделения не снимает".

Наступление 3 ОШБр в Харьковской области - что сообщалось

Напомним, спикер 3 ОШБр Александр Бородин рассказал, что на тактическом уровне целью наступательных действий в Харьковской области было "уничтожение сил и средств и сковывание сил противника":

"Нам удалось оттянуть на себя очень сильное внимание за счет наших успехов в продвижении. Мы можем навязывать правила своей игры. Хоть в большинстве это и оборона, однако, когда оказывается возможным, происходят и наступательные действия с нашей стороны".

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