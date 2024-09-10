Снижение рождаемости и рост смертности привели к стремительному сокращению населения РФ.

В России зафиксировали самый низкий уровень рождаемости с 1999 года, когда страна столкнулась с последствиями тяжелого экономического кризиса, известного как дефолт 98-го. Об этом со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат) сообщает Reuters.

В первом полугодии 2024 года в России родилось 599,6 тысячи детей, что на 16 тысяч меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В июне рождаемость в РФ рухнула до 98,6 тысячи, что стало рекордно низким показателем.

Снижение численности населения было в определенной степени компенсировано ростом количества мигрантов в январе-июне на 20,1%.

Видео дня

По мнению экспертов, уменьшение рождаемости и рост смертности создает проблему для Кремля, который ведет кровопролитную войну в Украине. Трудности признают и российские власти.

"Это катастрофа для будущего нации", - заявил в июле пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

А по мнению председателя комитета Госдумы по защите семьи Нины Останиной, для повышения рождаемости нужна "специальная демографическая операция".

Российская демография - что известно

Напомним, недавно в Госдуме призвали российских женщин рожать сразу после школы и создавать "студенческие" семьи.

А в прошлом году Владимир Путин заявил о том, что РФ оказалась перед "сверхсложными демографическими вызовами" и призвал граждан своей страны возрождать традиции многодетности.

Вас также могут заинтересовать новости: