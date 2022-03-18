Зафиксированы массовые случаи привлечения несовершеннолетних к поддержке террористических действий России.

Россия использует детей как заложников информационных террористов.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в своем Telegram-канале.

"Зафиксированы массовые случаи привлечения несовершеннолетних и детей дошкольного возраста для поддержки террористических действий России: школы принудительно устраивают "акции"; детей не допускают к объективной и непредвзятой информации; привлечение детей из интернатов и детских домов, так как не будет возражений от родителей. Поэтому оккупант, не зная границ своей сокрушительной деятельности, терроризирует не только наших детей, но и собственных", - говорится в сообщении.

Центр напоминает, Конвенция ООН о правах ребенка (1989 года) предусматривает, что дети имеют право на:

свободное высказывание личного мнения, формирование собственных взглядов, развитие собственной общественной активности;

получение информации, соответствующей их возрасту;

право на свободу, личную неприкосновенность и защиту достоинства.

"Международное сообщество не должно оставаться в стороне от зомбирования и использования детей", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в результате вооруженной агрессии РФ по состоянию на утро 18 марта в Украине погибли 109 детей и более 130 ранены.

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