В результате бомбардировок и обстрелов повреждены более 439 учебных заведений.

В результате вооруженной агрессии РФ по состоянию на утро 18 марта погибли 109 детей и более 130 ранены.

Как сообщили в Офисе генерального прокурора, больше всего пострадало детей в Киевской - 55, Харьковской - 34, Донецкой - 26, Черниговской - 29, Николаевской - 20, Житомирской - 15, Сумской - 14, и Херсонской - 14 областях.

"В результате бомбардировок и обстрелов повреждено более 439 учебных заведений, 63 из которых полностью разрушены. Больше всего повреждены в Донецкой - 126, Харьковской - 77, Николаевской - 39, Сумской - 32, Киевской - 41, Херсонской областях - 21 и г. Киеве - 35", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отметили, что эти данные не являются окончательными из-за отсутствия возможности осмотра мест происшествия, где ведутся активные боевые действия, и на временно оккупированных территориях.

Как сообщал УНИАН, в Северодонецке Луганской области оккупанты обстреляли приют для матерей с детьми.

Из Мариуполя российские оккупанты не дают вывезти женщин и детей.

По словам генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, Россия убивает по меньшей мере 5 украинских детей ежедневно.

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