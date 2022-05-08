Эксперт уточнил, что речь идет о высадке вражеского десанта в Бессарабии.

На данный момент уровень угрозы для Одессы со стороны российского оккупанта остается достаточно высоким, так как Россия планирует открыть второй фронт.

Об этом в интервью НВ заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Одесса сегодня их беспокоит больше всего, наверное. Даже больше, чем западные области Украины, где они пытались разрушить инфраструктуру. Потому что они не оставляют попыток открыть второй фронт. Для этого нужно высадить десант и усилить группу войск, которая находится в Приднестровье. Поэтому и обстрелы Одессы продолжаются и могут быть усилены в ближайшее время", - заявил Жданов.

Эксперт уточнил, что речь идет о высадке вражеского десанта в Бессарабии.

"Я имею в виду высадку десанта не в Одессу – там действительно огромная проблема высадить десант и, скорее всего, это не удастся. Но существует еще Бессарабия, которую они пытаются отрезать от материковой Украины, разрушив пути сообщения, а именно мост через Лиман", - отметил Жданов.

Эксперт также отметил, что оккупантам очень нужен остров Змеиный.

"Почему такое ожесточенное сражение идет за остров Змеиный? Они хотят использовать его в качестве плацдарма для обеспечения действий Черноморской эскадры по высадке десанта. Если на Змеином расположить средства ПВО, то они смогут прикрыть эскадру с воздуха, подойти к Бессарабии и попытаться высадить десант".

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

Украинские войска по состоянию на воскресенье, 8 мая, ликвидировали уже около 25,5 тысячи российских оккупантов.

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