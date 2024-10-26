Сообщается. что обломки вражеских целей были зафиксированы во всех семи районах Киевщины.

В Киевской области в результате ночной атаки российских оккупантов 26 октября есть жертва. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

Он отметил, что в области продолжается ликвидация последствий воздушной атаки россиян:

"Умерла женщина 1968 года рождения. Из-за падения обломков вражеских целей она получила ранения в области живота".

Кроме того, незначительные повреждения получил мальчик 13 лет. Вся необходимая помощь была оказана ему на месте.

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"Обломки сбитых вражеских целей зафиксированы во всех семи районах области. По состоянию на 13:00 зафиксировано повреждение 24 частных домов, общежития и хостела, четырех магазинов, четырех авто. В частности, повреждены окна, двери, кровли, фасады", - сообщил Кравченко.

Также в одном из населенных пунктов было повреждено здание лицея: выбиты окна, посечен фасад, а также школьный автобус, который был рядом с заведением.

Кроме того, повреждена была линия электропередач, в двух районах произошло возгорание травяного настила. Все пожары ликвидированы.

Удар России по Днепру 25 октября

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что из-за атаки российских оккупантов по Днепру погибли жена и дочь полицейского, а младшую дочь следователя удалось спасти. Всего в городе погибли четыре человека, еще 21 получили ранения.

Кроме того, российская атака по Киеву унесла жизнь 14-летнего ребенка. Еще шестеро жителей поврежденных многоэтажек получили травмы.

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