Удар был по обычному жилому дому на 8 квартир.

Россия ночью ударила ракетами по Днепру, по состоянию на утро количество пострадавших увеличилось, известно, что среди погибших ребенок.

Как сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, в результате атаки известно о 19 пострадавших, из них четверо - дети. Восемь - госпитализированы. Три человека погибли, среди них - ребенок.

"Уничтожены жилая двухэтажка и гараж. Повреждены 13 многоквартирных и 2 частных дома, 30 авто. Изуродованы корпуса больницы", - отметил он.

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Как сообщили в ГСЧС, в результате российских обстрелов Днепра спасены 2 человека, из них 1 ребенок. Продолжаются поисково-спасательные работы, дополнительно привлечена кинологическая служба "Антарес".

Мэр города Борис Филатов, комментируя ракетную атаку на город, отметил, что удар был по обычному жилому дому на 8 квартир, рядом не было никаких военных целей. Рядом еще один такой же жилой дом разрушен.

"Есть погибшие. У ребенка оторвана рука... Они хотят нас уничтожить. Помните об этом каждый день", - подчеркнул он.

Ракетные атаки России

Этой ночью российские оккупационные войска снова атаковали Украину, жители Киева сообщали о работе противовоздушной обороны, вскоре стало известно о масштабном пожаре в Соломенском районе столицы.

В результате пожара в многоквартирном доме повреждены квартиры с 17 по 21 этажи. Погибла девочка 2009 года рождения, еще пять человек пострадали (одну из них госпитализировали).

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