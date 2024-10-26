Более двух десятков человек пострадали.

В результате ночного удара оккупантов по жилому дому в Днепре погибли жена и дочь полицейского, всего в городе погибли четыре человека.

Об этом в Telegram-канале сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. Он отметил, что младшую дочь следователя удалось спасти. "Всего в Днепре погибли 4 человека, еще 20 ранены", - написал чиновник.

Кроме того, напомнил он, российская атака по Киеву унесла жизнь 14-летнего ребенка. "6 жителей поврежденных многоэтажек получили травмы", - написал Клименко.

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Также в Киевской области в результате ночного удара врага один человек от полученных ранений скончался в больнице. Пострадал и ребенок 2011 года рождения.

"Этой ночью подразделения ГСЧС ликвидировали 7 пожаров, вызванных российским обстрелом. Полицейские, спасатели - все работали на местах попаданий, на некоторых объектах еще продолжается разбор завалов", - сообщил министр.

Как уточнил в Telegram-канале начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, под завалами разбитого дома в Днепре обнаружили тело. "Это четвертая жертва ночной атаки", - написал он.

Лысак также отметил, что в городе 21 человек пострадал, из них 7 - в больнице. 17-летний парень находится в тяжелом состоянии.

"В городе повреждены более двух десятков многоквартирных домов. Один разрушен и еще один - аварийный", - отметил глава ОГА.

Атака оккупантов на Днепр

В ночь на 26 октября оккупанты нанесли удар по Днепру. В результате атаки были уничтожены жилая двухэтажка и гараж. Также повреждения получили корпуса больницы, 13 многоэтажек, два частных дома и десятки машин.

Президент Владимир Зеленский, комментируя удары, отметил, что российские убийцы вернулись к своему привычному делу, снова ударяя по украинским городам.

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