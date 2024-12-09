Россияне активизировали штурмовые действия на Времевском направлении.

Российские оккупационные войска готовятся к мощным штурмовым действиям в Запорожской области и пробиваются на границу Днепропетровской области.

Об этом сказал спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в эфире Radio NV. Он напомнил, что город Запорожье находится в 30 км от линии боевого соприкосновения.

"И враг, внеся определенные изменения и улучшив системы сброса КАБов, добился того, что теперь эти бомбы большой мощности – КАБ-250, КАБ-500 – прилетают уже по центру областного центра", – отметил Волошин.

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По его словам, враг уже несколько недель подряд готовится к ведению штурмовых действий. По данным украинской разведки, противник обучал и готовил штурмовые группы пехоты, учил их применять боевую технику в бою.

"Уже в течение двух недель противник очень активизировал именно штурмовые действия малыми группами на Времевском направлении. Ежедневно там происходит 25, а то и 30 штурмовых действий. Противник применяет и танки, и боевые бронированные машины", – сказал Волошин.

Спикер отметил, что враг применяет тактику малых групп, которой пользовался в Соледаре, Бахмуте, Угледаре и Авдеевке Донецкой области.

"Противник имеет успех частичный с привлечением таких малых групп пехоты, и поэтому он этой тактики придерживается и на Времевском направлении, пытаясь взять под контроль юг Донецкой области, поселок Великая Новоселка и выйти на границу Днепропетровской области. Это наступление продолжается", – сказал спикер Сил обороны Юга Украины.

По данным украинской разведки, подобная подготовка сейчас ведется и на Ореховском направлении. Там враг будет пытаться вернуть под свой контроль то, что он потерял во время украинского контрнаступления в 2023 году – Работино – и выйти к Орехову, чтобы перерезать логистические пути нашей группировке войск, которая сейчас находится на востоке Запорожской области.

"А также противник начинает подготовку подобных штурмовых групп с привлечением техники для подобных штурмовых действий и на Гуляйпольском направлении. На Ореховском направлении уже идет переброска личного состава на передовые позиции. То есть совсем скоро он начнет там также подобные действия. По данным разведки, противник перебрасывает довольно значительное количество таких штурмовых групп пехоты – до ста. Ожидаются очень активные штурмы. Враг готовится на Куликовском полигоне", – добавил Волошин.

Война в Украине: ситуация на фронте

Командир третьей бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Алексей Хильченко отмечал, что есть признаки того, что россияне готовятся к масштабному наступлению на Запорожском направлении. Российские войска проводят накопление и перегруппировку личного состава и техники.

Враг пытается незаметно перемещать силы и средства. Однако украинская разведка все равно обнаруживает эти перемещения, и это позволяет определить, куда перебрасывают какие подразделения.

Между тем проект DeepState информирует, что россияне продолжают давить на населенный пункт Шевченко и подбираться к Покровску Донецкой области.

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