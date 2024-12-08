Боевые действия идут на каждом отрезке в 10 км.

Российские оккупационные войска могут захватить Курахово, однако вряд ли прорвут оборону ВСУ и выйдут к Запорожью. Об этом в эфире Украинского радио заявил старший лейтенант, кавалер ордена Богдана Хмельницкого, эксперт аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник.

У него также спросили, действительно ли захватчики пытаются оккупировать максимальное количество территорий до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа

"Это наступление россиян действительно связано с политической повесткой дня РФ. Российские лоббисты в Вашингтоне убеждают всех, что не стоит инвестировать в украинское контрнаступление, поскольку оно не жизнеспособно. Путем постоянных новостей о поражениях украинских военных на поле боя они хотят создать информационный миф, что мы физически не способны выдерживать это давление. Поэтому действительно до середины января россияне будут пытаться как можно сильнее давить на нашу оборону", - ответил военный.

Видео дня

По его словам, земля уже понемногу примерзает и в Донецкой области уже становится похожей на камень. Это позволяет россиянам иметь тактические успехи на фронте.

"Никто не говорит, что они не возьмут Курахово или 10-20 сел в степях. Возьмут, конечно, потому что у нас есть определенные проблемы в формировании системы обороны. Однако достичь стратегических успехов, прорвать оборону и выйти на Запорожье звучит космически и без серьезных просчетов", - успокоил Мельник.

Он добавил, что россияне ни на день не прекращали атаки в Курской области, как и на других участках поля боя. Как пояснил защитник, боевые действия идут на каждом отрезке в 10 км.

"Наступление на Курск было гениальной операцией, которая войдет в учебники по истории. Зато переход в оборону нам откровенно не удался по тем или иным причинам. Понимая, что россияне будут контратаковать мы не создали многослойной системы обороны на нашем западном фланге", - подытожил он.

Война в Украине - последние новости

Ситуация вокруг Великой Новоселки в Донецкой области продолжает обостряться. По данным DeepState, основные бои сейчас идут на южных подступах к этому населенному пункту, в частности в районах между Ровнополем и Макаровкой.

Как сообщал УНИАН, в Курской области россияне продолжают активные попытки вытеснить ВСУ и несут тяжелые потери. По номенклатуре сожженной техники россиян видно, что у России закончились полноценные резервы бронетехники, и в ход идет все, что есть под рукой.

Сейчас, чтобы украинских военных не поражали вражеские дроны, наши танки стреляют с закрытых позиций, рассказал в командир танковой роты 44-й отдельной механизированной бригады Иван.

Вас также могут заинтересовать новости: