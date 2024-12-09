Кроме того, оккупационные войска РФ давят и на Новотроицкое.

Российские оккупационные войска продолжают давить на населенный пункт Шевченко и подбираться к Покровску Донецкой области.

Об этом информирует проект DeepState. Отмечается, что враг имел продвижение между поселком Шевченко и населенным пунктом Возрождение (Новый Труд). Противник увеличил зону контроля на южных окраинах села Шевченко.

"Продолжается накопление пехоты противника в данном районе, соответственно, они пытаются полностью оккупировать данное село, которое было тактической задачей в продвижении на Покровск. Командованию ОТГ "Донецк" стоило бы рациональнее относиться к имеющимся ресурсам и наконец начать что-то делать с участком фронта, где все продолжает сыпаться", – говорится в сообщении.

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Кроме того, оккупационные войска РФ давят и на Новотроицкое. Россияне подошли к нему вплотную с восточной стороны. Авторы отмечают, что пока трудно спрогнозировать, каким будет дальнейшее продвижение захватчиков. Основная задача для оккупантов – город Покровск, и "тактические решения его взятия проявляются снова через логистику".

"Скорее всего, противник, как и на других участках фронта, будет пытаться взять, как минимум, под огневой контроль логистические пути в Покровск и таким образом пробовать завладеть городом. Недавно враг опубликовал кадры поражения FPV-дроном поезда в районе Котлино. На это нужно обратить внимание, ведь это повторение ситуаций из других городов, а всегда легко просто запретить двигаться по определенной дороге и все", – добавили в DeepState.

Война в Украине: важные новости

В ноябре ВСУ уничтожили сразу два российских зенитно-ракетных комплекса С-400 в течение одной недели. По данным британской разведки, один комплекс враг потерял во временно оккупированном Крыму. Второй украинские защитники уничтожили в Курской области.

Тем временем в оккупированном Донецке взорвали начальника Еленовской колонии Сергея Евсюкова. Взрывное устройство, вероятно, было заложено под сиденье водителя во внедорожнике Toyota Land Cruiser.

Сообщается, что Евсюков погиб. Отметим, что именно в Еленовской колонии россияне совершили теракт против пленных защитников Украины.

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