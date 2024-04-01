Ударить хотели по железнодорожной линии, соединяющей северные и восточные регионы Украины.

Контрразведка Службы безопасности Украины сорвала попытку Российской Федерации нанести огневое поражение по стратегическим объектам Укрзализныци на Черниговщине. Об этом сообщает СБУ.

В частности, в результате спецоперации в Чернигове задержан российский агент, который готовил ракетный удар по железнодорожной линии, соединяющей северные и восточные регионы Украины.

"Еще одной потенциальной целью врага были платформы для грузового обслуживания подвижных составов. Чтобы выполнить вражеское задание, фигурант должен был проверить разведданные оккупантов относительно возможного использования железнодорожной линии для перемещения военной техники ВСУ. Для этого он скрыто отслеживал движение эшелонов, а также фиксировал направления их маршрутов и места остановок", - говорится в сообщении.

В связи с этим, полученные данные агент должен был дистанционно передать своему российскому куратору в виде координат железнодорожной ветки и пунктов грузового обслуживания подвижных составов.

Кроме того, эти сведения фигурант планировал подтвердить фотографиями украинских объектов.

"Захватчики планировали использовать эту информацию для ракетного удара по инфраструктуре Укрзализныци, чтобы нарушить логистику ВСУ. Однако сотрудники СБУ предотвратили передачу агентурного "отчета" российской разведке. Это стало возможным благодаря своевременному разоблачению предателя и его задержанию во время выполнения вражеского задания", - говорится в сообщении.

При этом, по данным следствия, задержанным оказался работник местного подразделения Укрзализныци, идеологический сторонник рашизма.

"С прошлого года он стал активным участником российских Телеграмм-каналов и таким образом попал в поле зрения оккупантов", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, во время обыска в доме задержанного изъяты мобильный телефон и планшет, которые он использовал для коммуникации с агрессором через мессенджер.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Как сообщал УНИАН, в течение 2023 года СБУ ликвидировала 47 агентурных сетей, работавших против национальной безопасности Украины. По словам главы Службы безопасности Украины Василия Малюка, в состав таких групп входили предатели разного "калибра", среди которых были и нардепы, и представители Сил обороны.

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