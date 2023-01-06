Алексей Резников отметил, что российские запасы истощаются из-за войны против Украины.

У Российской Федерации значительно снизились запасы ракет с 24 февраля 2022 года, когда армия РФ вторглась на территорию Украины. Что касается иранских дронов-камикадзе, то их у Кремля осталось всего 12%.

По словам министра обороны Алексея Резникова, на данный момент у Москвы осталось всего 19% стратегических высокоточных ракет и около 78% тактических ракет. При этом он указал, что у россиян осталось 11% "Искандеров", 9% "Калибров" и 16% Х-101.

"Формула безопасности: ракетная мощь "второй армии мира" обратно пропорциональна строгости соблюдения санкций, умноженной на мощь украинской ПВО", - подытожил Резников в Twitter.

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Запасы оружия у России - что известно

Глава Главного управления разведки Миноброны Украины Кирилл Буданов заявил, что у России запасов ракет осталось на два-три массированных удара. По его словам, оккупанты экономят "Кинжалы", потому что они в дефиците, а производить новые они не могут.

Позже он заявил, что к марту текущего года проблема с наличием в российской армии боеприпасов, в частности артиллерийских, станет очень явной. По его словам, запасы боеприпасов у россиян сократятся до 30%.

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