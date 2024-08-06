Свитан отметил, что ракетам КНДР далеко до точного вооружения.

Российские оккупационные войска вечером в понедельник, 5 августа, ударили по Киевской области. Враг использовал баллистические ракеты.

Во время атаки были применены ракеты "Искандер" или северокорейские KN-23. Как отметил в эфире 24 канала военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса Роман Свитан, вероятно, ракеты КНДР запускают именно северокорейские инженеры.

"Искандер" – точная ракета, а корейским ракетам до точности далеко, к счастью, не попали еще ни в один объект. Вероятно, именно корейские инженеры запускают эти ракеты, пытаются их настроить, проводят так называемые испытания в боевых условиях", – пояснил он. Видео дня

Справка УНИАН. Ракеты KN-23 – это баллистические ракеты малой дальности, разработанные Северной Кореей. РФ неоднократно использовала их для ударов по мирным украинским городам. Их дальность оценивается примерно в 450-600 километров. Эти ракеты могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеголовками. Стоит отметить, что по дизайну и характеристикам они напоминают российские ракеты "Искандер-М", которые РФ также использует в войне против Украины.

Атака по Киевской области 5 августа

5 августа вечером россияне ударили баллистическим вооружением по Киевской области. Одна из ракет развалилась в воздухе и упала под Броварами. По мнению экспертов, это KN-23 – на обломках есть характерная маркировка, как у ракет из КНДР.

Как заявил военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков, оккупанты использовали во время атаки по меньшей мере одну северокорейскую ракету. Он отметил, что не исключено, что целью атаки был не пригород Киева.

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