По его словам, враг использовал как минимум одну северокорейскую ракету.

Вечером 5 августа российские оккупационные войска ударили баллистическим вооружением по Киевской области. Враг применил по меньшей мере одну ракету производства КНДР, заявил военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков.

"Вчера в Киеве были слышны взрывы. Враг атаковал столицу баллистическим вооружением. Официально, в отчете Воздушных сил указано, что россияне атаковали Киев ракетами "Искандер-М". Впрочем, по нашей информации, одна из ракет, которая упала в окрестностях Киева, в лесу под Броварами, была северокорейского производства. В частности, ракета KN-23. На месте падения ракеты, в лесу, были найдены обломки с маркировкой, которая характерна для ракет из КНДР", – пояснил он в эфире телеканала "Эспрессо".

Катков отметил, что о том, что ракета именно из КНДР, свидетельствуют и кадры ее неконтролируемого падения. По его словам, половина северокорейских ракет не только не долетает до цели, но и просто разваливается в воздухе.

Видео дня

"Именно поэтому, очевидно, что во вчерашней атаке по крайней мере одна из ракет из КНДР развалилась в воздухе и хаотично падала на землю, и нужно понимать, что вряд ли пригород Киева был целью для атаки", – констатировал он.

Атака по Киевской области

Вечером 5 августа в Киеве и нескольких областях объявляли воздушную тревогу. В Воздушных силах предупреждали скоростную цель в направлении Киевской области, киевлян призвали срочно пройти в укрытие. Вскоре в столице слышали звуки взрывов.

В Киевской областной военной администрации по состоянию на 18:00 6 августа сообщали, что падение обломков были зафиксированы в 2-х районах области. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет.

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