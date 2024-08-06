Оккупанты продолжают запускать по украинской территории северокорейские баллистические ракеты типа KN-23.

Во время ночной атаки по Киеву российские оккупанты использовали северокорейские баллистические ракеты KN-23.

Аналитики издания Defense Express напомнили, что такая же ракета упала 31 июля в районе Белой Церкви и провели аналогию с ночной атакой, когда та же KN-23 также упала, но в лесу рядом с трассой возле Броваров.

"От места падения этой ракеты до центра Киева - около 20 км, а сами Бровары вряд ли были целью удара", - отметили эксперты.

Видео дня

Они со ссылкой на собственные источники уточнили, что то, что упала именно KN-23 стало известно по обломкам. На них есть характерная маркировка как у ракет из КНДР.

"На кадрах с видео заметна и сама KN-23, которая неконтролируемо падает. Такие ситуации являются для ракет из КНДР привычными и примерно половина из них просто разваливаются в воздухе, а те которые долетают имеют значительное отклонение", - написало издание.

Аналитики отметили, что "то, что KN-23 неконтролируемо падает и взрывается на земле все равно представляет угрозу для гражданских" и то, что оккупанты продолжают использовать эти ракеты - является главной проблемой.

Ночная атака оккупантов

В ночь на 6 августа оккупанты атаковали Киевскую область. Четыре баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 запустили из Воронежской области и еще две управляемые авиационные Х-59 из воздушного пространства над акваторией Азовского моря. Кроме того, противник для атаки привлек 16 дронов из Курска и мыса Чауда оккупированного Крыма.

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