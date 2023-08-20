Правоохранителями отрабатывается и версия наведения удара на драмтеатр вражеским агентом.

Российская ракета, запущенная по Чернигову, была настроена на максимальное поражение на открытой местности.

Об этом сказал руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, офиса генпрокурора Юрий Белоусов в эфире телемарафона, говоря о ходе расследования ракетного удара по центру Чернигова, который Россия осуществила 19 августа.

Представитель прокуратуры отметил, что расследование осуществляется по двум направлениям. "Первое - это установление тех лиц, которые, принимали решение о нанесении удара, и непосредственно наносили этот удар. Это основное направление. И, безусловно, мы изучаем все обстоятельства, все условия, которые связаны с организацией выставки, которая проходила", - сказал Белоусов.

Видео дня

Относительно второго направления, отметил представитель прокуратуры, он много информации предоставлять не может, работа продолжается.

Он подчеркнул, что основная сила взрыва была направлена не на драмтеатр, а на людей, которые находились вокруг него.

По словам Белоусова, россияне использовали ракету "Искандер-М", у которой есть несколько настроек. Так, отметил он, если бы целью врага была именно выставка, то настройка ракеты делается таким образом, что взрыв происходит после прикосновения к цели или после проникновения в цель. И эти настройки устанавливаются на ракете заранее.

"Здесь использовалась другая настройка. Ракета была настроена таким образом, что она взорвалась в воздухе. Такой вид настроек делается для того, чтобы увеличить максимальное поражение живой силы на открытой местности. И россияне не могли не знать об этом. Этот вид настройки устанавливается сознательно", - подчеркнул представитель прокуратуры.

Он добавил, что россияне также не могли не знать, что они нанесут удар по областному центру. "Они знали, что это выходной, знали, что много людей будет на площади. Знали, что это вообще религиозный праздник... то есть можно утверждать, что основная цель россиян была нанести максимальный вред гражданскому населению", - сказал Белоусов.

На вопрос, рассматривается ли возможность наведения удара на драмтеатр каким-то вражеским приспешником на месте, Белоусов сказал: "Такие версии отрабатываются сейчас. К сожалению, враг имеет довольно разветвленную сеть на нашей территории".

Удар по Чернигову 19 августа

Днем 19 августа Россия нанесла ракетный удар по центру Чернигова, где в это время находилось много людей. Попадание произошло в здание драмтеатра, где проходило массовое мероприятие. В результате удара погибли семь человек, среди которых 6-летняя девочка.

20 августа глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус заявил, что количество раненых составляет уже 156. В больницах сейчас находится 41 человек. Шесть человек, среди которых есть ребенок, находятся в тяжелом состоянии.

Относительно того, кто давал разрешение на проведение выставки в здании, куда попала ракета, и знала ли местная или областная власть об этом мероприятии, глава ОВА рассказал, что "организаторы обратились с письмом, что они будут проводить закрытую встречу представителей бизнеса и волонтеров".

"И попросили нас обеспечить охрану общественного порядка и медицинское дежурство. Эта мера не предполагала привлечения зрителей. Сейчас по этому вопросу, в том числе, продолжаются следственные действия и следователи устанавливают все обстоятельства", - сказал он. Так, отметил Чаус, это была не выставка, а закрытое мероприятие, о чем организаторы подчеркивали в своем письме. "Посторонних посетителей, насколько мне известно, не было. Но это все должно установить следствие", - добавил глава ОВА.

Вас также могут заинтересовать новости: