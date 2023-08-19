Среди раненых 15 детей и 15 сотрудников полиции.

В Чернигове завершена поисково-спасательная операция на месте попадания вражеской ракеты "Искандер" - 136 пострадавших, в том числе 7 – погибших.

Об этом сообщил в Telegram министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Поисково-спасательная операция завершена: 136 пострадавших в результате российского удара по центральной части города. 7 погибших. 129 раненых, из которых 15 детей и 15 сотрудников полиции", - отметил он.

Председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в эфире телемарафона сообщил, что в больницах находятся 46 человек, им оказывается вся необходимая помощь, остальные раненые вернулись домой после оказанной медицинской помощи и будут лечиться амбулаторно.

По его словам, сейчас еще продолжается проверка домов в центре Чернигова, где были попадания.

"Организован штаб ликвидации последствий удара. Сейчас идут обходы. Мы видим, что более 60 домов и помещений поражены ударной, взрывной волной, осколками. Это около 500 квартир. И сейчас наша главная задача как можно скорее завершить обход и определить потребность в строительных материалах", - сказал он.

Чаус сообщил, что есть много выбитых окон.

"Частично есть вопросы с электроснабжением, с движением электротранспорта по центру города", - добавил он.

По его словам, первые стройматериалы начали поступать от общин, которые рядом с Черниговом.

Исполняющий обязанности Черниговского городского головы, секретарь городского совета Александр Ломако сообщил, что 19-21 августа в городе объявлены днями траура.

Удар России по Чернигову 19 августа 2023 года

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 августа, войска РФ ударили ракетой по центру Чернигова, где в это время было много людей. Попадание было в дом драмтеатра, где проходило массовое мероприятие, но люди успели сойти в укрытие здания. Помещение театра получило значительные разрушения.

Практически сразу стало известно, что погибли семь человек, среди них 6-летняя девочка.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что наибольшее число жертв было на остановке общественного транспорта.

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