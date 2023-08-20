Шесть человек, среди которых есть ребенок, находятся в тяжелом состоянии.

Количество раненых в результате российского удара по Чернигову снова выросла - их уже более 150. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"На сегодня, на эту минуту уже 156 раненых. Это те люди, которые были доставлены скорой помощью или продолжают обращаться сейчас в медицинские учреждения. Семь погибших, один ребенок", - сказал он.

Глава ОВА сообщил, что в больницах сейчас находится 41 человек. Большинство получили амбулаторную помощь и находятся дома. 16 человек были прооперированы.

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"Если говорить о тяжелом состоянии, то шесть человек, в том числе, один ребенок, сейчас находятся в тяжелом состоянии. Другие - в палатах профильных отделений в стадии средней тяжести", - рассказал Чаус и добавил, что с ранеными работают психологи.

Он также прокомментировал проведение выставки в Драмтеатре во время ракетного удара

На вопрос о том, кто предоставлял разрешение на проведение выставки в здании, куда попала ракета, и знали ли местные или областные власти об этом мероприятии, глава ОВА рассказал, что "организаторы обратились с письмом, что они будут проводить закрытую встречу представителей бизнеса и волонтеров".

"И попросили нас обеспечить охрану общественного порядка и медицинское дежурство. Эта мера не предполагала привлечения зрителей. Сейчас по этому вопросу, в том числе, продолжаются следственные действия и следователи устанавливают все обстоятельства", - сказал он.

Так, замечает Чаус, это была не выставка, а закрытое мероприятие, о чем организаторы подчеркивали в своем письме. "Посторонних посетителей, насколько мне известно, не было. Но это все должно установить следствие", - добавил глава ОВА.

Удар по Чернигову-что известно

Как сообщал УНИАН, днем 19 августа Россия нанесла ракетный удар по центру Чернигова, где в это время было много людей. Попадание было в здание драмтеатра, где проходило массовое мероприятие.

В результате удара погибли семь человек, среди которых шестилетняя девочка. Также среди погибших преподавательница и сотрудница Национального университета "Черниговская политехника" и отец троих детей.

По состоянию на вечер 19 августа количество пострадавших в результате удара по Чернигову составляло 144 человека, большинство жертв на момент ракетного удара находились в автотранспорте или переходили дорогу, а также возвращались из церкви.

Впоследствии Чаус заявил, что число пострадавших от российского ракетного удара возросло до 148, более 40 человек находятся в больнице.

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