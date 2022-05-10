Самолет нанес удар крылатыми ракетами по Одессе.

Вчера западными радиолюбителями были перехвачены переговоры стратегического бомбардировщика ВКС Российской Федерации с позывным "Медянка", с которого был нанесен удар крылатыми ракетами по Одессе.

Сообщается, что предположительно, работали с Ту-22М3(М), советскими ракетами против наземных целей с инерциальной системой управления с коррекцией по рельефу местности Х-22НА (или новейшей модификацией Х-32).

Ракетный удар по Одессе 9 мая - что известно

9 мая с утра оккупанты нанесли удар по Одесской области четырьмя ракетами типа "Оникс" из комплекса" Бастион", расположенного в оккупированном Крыму.

В результате обстрела в пригороде Одессы повреждения получили частные жилые дома. По данным командования "Юг", пострадавших среди гражданского населения нет.

Также ракетные удары были нанесены в Одесской области.

Вечером Одесса подверглась новому ракетному удару в городе прогремели ряд взрывов, звуки которых слышны в разных районах города. По словам местных жителей, в домах выбило окна.

Позже стало известно, что российские войска выпустили по Одессе семь ракет с применением авиации. В результате ударов один человек погиб, а еще пятеро госпитализированы в больницу.