Эксперт уверен, что мобилизация в РФ не прекратится.

Мобилизация в России будет продолжаться до конца войны в Украине. Даже не смотря на то, что официально РФ приостанавливает призыв, его будут проводить скрыто.

Такой прогноз сделал военный эксперт Олег Жданов.

"Путин врет, глядя в глаза. Мобилизация будет продолжаться до конца войны. До последнего дня они будут проводить мобилизацию. Почему? Потому что в противном случае они не будут успевать пополнять потери. А нехватка личного состава может спровоцировать обвал фронта на любом из участков и стать фатальным событием в этой войне. Поэтому мобилизация будет", – заявил он.

Эксперт предположил, что сейчас РФ немного притормозит темпы мобилизации, и объяснил, почему:

"Они не успевают рассортировывать и распределять мобилизованных первой волны, а 1 ноября им еще надо провести призыв срочников. Чтобы система мобилизации в РФ не рухнула, они будут вынуждены ее приостановить и провести призыв".

Моблизация в России

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Официально Кремль объявил о призыве 300 тысяч россиян.

Вместе с тем СМИ узнали, что РФ планирует призвать до 1,2 миллиона россиян.

На днях Путин объявил, что мобилизационные меры в РФ завершатся через две недели.