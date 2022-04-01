Секретарь СНБО подчеркнул огромную любовь российского диктатора к "сакральным датам".

Идет пятая неделя развязанной Путином войны. Украинская армия держит оборону и дает отпор, во многих направлениях ВСУ переходят в успешное наступление. Ранее сообщалось о 28 освобожденных населенных пунктах на Полесском и Сиверском направлениях.

Однако, по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова, радоваться отступлению российских войск преждевременно. Враг не оставит так просто идею уничтожения Украины.

"Он сейчас переформатирует свои войска, чтобы дальше продолжать наносить удары. Не радуйтесь, что кто-то добровольно покидает города: это работа нашей армии. За каждым освобожденным городом – гибель наших парней и девушек", – отметил Данилов.

Секретарь СНБО напомнил, что российский диктатор Владимир Путин жаждет уничтожить Украину до 9 мая, чтобы завершить войну парадом.

"У нас впереди много боев, и расслабляться я никому не советую. Ситуация не такая радостная, как бы нам всем хотелось", – подчеркнул он.

Планы Путина по 9 мая

Ранее сообщалось, что из-за провала в наступлении на Киев Путин установил для военного командования новые сроки "спецоперации", которая, по желанию российского президента, должна закончится 9 мая.

По информации советника главы МВД Антона Геращенко, Путин попытается принудить к капитуляции украинское руководство во временных рамках 21 апреля – 7 мая. А 9 мая провести "победный" марш над "фашистами".

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