Арестович отметил, что наше командование и политическое руководство готовятся к этому противостоянию.

Советник главы ОП Алексей Арестович прокомментировал по просьбе журналистов слухи о якобы задуманной Россией "победе" над Украиной 9 мая.

Об этом советник Ермака рассказал в эфире украинского телевидения.

"Есть простая логика в путинском режиме, которая звучит так: где Путин – там победа. То есть, Путин должен появиться там, где они смогут отрапортовать о победе", - ответил он.

Арестович считает, что такой победой для русских могло бы быть взятие Мариуполя или окружение ВСУ в зоне ООС.

"Или какой-то успех где-либо еще. Но такого успеха уже не будет, потому что из 8 операционных направлений у них осталось 2,5", - отметил он.

Наибольшая концентрация сил, по их замыслу, и здесь я вижу сопротивление политических и военных усилий, это попытка окружить наши войска в зоне ООС, добавил Арестович

"Если получится – да, нам будет очень сложно. Мы, конечно, не проиграем, но они усилят свою позицию, а мы ослабим. Если не получится – то наша переговорная позиция только усилится. Сейчас вся интрига в принципе там – пойдут ли они в наступление, потому что они его готовят. Они пытаются проводить атаки местного значения, но постоянно попадают под разгром. И второе – это если попытаются, то каков будет результат", - сказал он.

Арестович отметил, что наше командование и политическое руководство готовятся к этому противостоянию.

Из-за провала в наступлении на Киев Путин установил для военного командования новые сроки "спецоперации", которая, по желанию российского президента, должна закончится 9 мая.

По информации советника главы МВД Антона Геращенко, Путин попытается принудить к капитуляции украинское руководство во временных рамках 21 апреля – 7 мая. А 9 мая провести "победный" марш над "фашистами".

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