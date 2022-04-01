Некоторые из них были захвачены с первых дней полномасштабного вторжения Российской Федерации.

Вооруженные силы Украины освободили 28 населенных пунктов на Полесском и Сиверском направлениях. Часть из них были временно оккупированы еще с начала полномасштабного вторжения.

О результатах работы украинских защитников рассказал Генштаб ВСУ в новой информационной сводке на своей официальной странице на Facebook.

На Полесском направлении Вооруженным силам Украины удалось установить контроль над населенными пунктами Демидов, Дымер, Литвиновка, Гавриловка, Козаровичи, Жовтневое, Глебовка, Ясногородка, Талакунь, Сухолучье, Липовка, Гавронщина, Маковище, Николаевка и Хмельная. Всего получилось 15 сел и поселков.

Похожими результатами ВСУ отметились и на Северском направлении. В список освобожденных населенных пунктов вошли Рудня, Шевченково, Бобрик, Старая Басань, Новая Басань, Макеевка, Погребы, Бажановка, Владимировка, Шняковка, Сальное, Софиевка и Гавриловка. На этом направлении украинские защитники освободили от оккупантов 13 сел и поселков. Вместе получается 28 — рекордный результат для ВСУ с момента полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, Россия отводит часть своих войск с Черниговщины и Киевщины, чтобы перебросить их на Донбасс. Об этом сообщали как в Генштабе, так и в британской разведке.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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