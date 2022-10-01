Он отметил, что ВСУ готовы к любому развитию событий.

В ближайшее время в Украине на фронте следует ожидать эскалации.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона "Единые новости".

По словам Данилова, эскалация на фронте произойдет из-за того, что в России провели мобилизацию и оккупанты будут пытаться делать определенные шаги. Но, как заверил Данилов, Вооруженные силы Украины готовы к любому развитию событий.

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"Россия будет пытаться нам нанести максимальный вред. Но и мы верим в наши ВСУ, мы понимаем, что происходит на фронте. Я хочу заметить, что перед заседанием СНБО состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего. Мы благодарны всем, кто на Харьковском, Луганском направлениях движется вперед. Благодарны тем, кто защищает Донецкое направление и другие. Мы понимаем, что происходит на фронте. Наши войска готовы к любому развитию событий. Мы считаем, что в ближайшее время будет попытка эскалации со стороны РФ, ведь у них происходит мобилизация", - заявил Данилов.

В то же время он отметил, что у руководства Украины есть и понимание того, что в ближайшее время будет ждать Россию. При этом Данилов выразил уверенность, что в РФ женщины могут стоять в авангарде протестов.

"Сейчас протестное движение набирает обороты на Кавказе. Женщины понимают, что их мужей и детей отправляют в Украину, где их уничтожат", - сказал Данилов.

Война в Украине

Напомним, российский диктатор Путин 30 сентября предпринял попытку аннексии украинских территорий.

Путин вместе с главарями оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей подписали "договор" об аннексии украинских территорий. Также российский диктатор пригрозил Украине и призвал "сесть за стол переговоров".

В ответ президент Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, зимой интенсивность войны будет снижаться, а уже к концу весны украинские войска выйдут к административным границам.

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