Окружение всегда является "трындецом", отметил советник Офиса президента.

Украинские военные могут через несколько суток освободить от российских оккупантов город Лиман Донецкой области.

По разным сведениям, в окружение попали от 2,5 до 5,5 тысяч противников, рассказал советник Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live".

"Полных данных нет. По одним данным, он окружен уже полностью, по другим - они сохраняют определенную возможность выходить через Заречное… строго на восток, но дорога находится под огневым контролем украинской артиллерии, по меньшей мере… там ситуация динамично развивается…", - отметил он.

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Арестович подчеркнул, что "окружение - это всегда трындец".

"Я думаю, сутки-двое, мы закроем тему Лимана, понятно, что бои могут еще не закончиться, они могут еще удерживаться в городе, но судьба понятна, решено уже это, они ничего с этим не сделают", - добавил советник ОП.

Война с Россией и контрнаступление армии Украины - важные новости

Напомним, 26 мая появилась первая информация о том, что россияне захватили Лиман. Позже сведения подтвердились.

Украинская армия в конце августа пошла в контрнаступление, была освобождена почти вся Харьковская область.

Позже Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщил, что наши воины начали освобождать Луганщину.

30 сентября спикер восточной группировки войск Сергей Череватый сказал, что бойцы завершают окружение врагов на Лиманском направлении.

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