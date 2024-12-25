Украина тоже имела успехи, атаковав Курскую область России, где сейчас контролирует ее часть, отметил обозреватель.

Российская армия в течение года имела продвижение в Украине, но оно небольшое, по сравнению с тем, какую цену она заплатила за это. Речь идет об огромных потерях в живой силе и технике. Об этом в эфире Radio NV сказал военный обозреватель Денис Попович, отвечая на вопрос об итогах 2024 года для фронта.

"У врага было и есть продвижение по территории Украины. Ключевым моментом была потеря Авдеевки в феврале... После Авдеевки враг начал продвигаться на востоке, в сторону границ с Днепропетровской областью, в Донецкой области. Был потерян целый ряд населенных пунктов", - отметил он.

Попович подчеркнул, что сейчас "под угрозой мы имеем, к большому сожалению, потерю южной части Донецкой области".

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"Это Курахово, это Угледар потеряно. Курахово сейчас - ведутся бои. Великая Новоселка - ведутся бои. Это все юг Донецкой области. Враг приблизился к Покровску. Это город, который недалеко от границ с Днепропетровской областью. В то же время враг так и не смог захватить Часов Яр", - сказал эксперт.

Кроме того, добавил он, у врага есть определенное продвижение на севере Харьковской области и на Купянском направлении.

"То есть в целом у врага в течение 2024 года есть продвижение по территории Украины. Хотя оно небольшое, по сравнению с тем, какую цену за это враг заплатил. То есть он заплатил огромными потерями: в живой силе, в технике за это продвижение", - отметил Попович.

Он добавил, что "от Авдеевки до Покровска - километров 35-40".

"Понятно, что продвижение считается - захваченная площадь в квадратных километрах. Но для того, чтобы понимать, скажем так, глубину этого продвижения, - это 35-40 километров пока. И за это враг заплатил... Почти полмиллиона личного состава было положено за эти 35-40 километров в глубину продвижения", - сказал эксперт.

Зато, подчеркнул он, Украина тоже имела успехи, атаковав Курскую область России, где сейчас контролирует ее часть. Враг там также несет потери и пытается вытеснить оттуда украинские силы.

"Эта атака была необходима для того, чтобы... предотвратить образование буферных зон в Сумской области и в Харьковской области. Так же она была необходимой для того, чтобы создать обменный фонд территорий, который очевидно будет иметь значение на переговорном треке", - сказал Попович.

Наступление России в Украине - актуально

Как сообщал УНИАН, Сергей Згурец, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express заявил, что сейчас наблюдается снижение темпов продвижения российских оккупантов на фронте, но январь может оказаться крайне сложным. Скорее всего, враг будет бросать все свои резервы, чтобы добиться определенных успехов.

В то же время он отметил, что захватчики несут огромные потери, но интенсивность боевых действий остается чрезвычайно высокой. По словам эксперта, ежесуточно происходит более 200-250 боевых столкновений.

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