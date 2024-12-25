Во время массированного обстрела Украины российская армия нанесла масштабный ракетный удар по Харьковской области.

В 06:10 глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов написал в своем Telegram-канале, что оккупационные войска нанесли по меньшей мере сам ударов. Одно из попаданий зафиксировали в Салтовском районе Харькова, на место выехали профильные службы.

Впоследствии он сообщил, что после российских ударов возникло несколько пожаров, есть повреждения гражданской нежилой инфраструктуры. В больницу госпитализировали двух мужчин, которые получили осколочные травмы.

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Мэр Харькова Игорь Терехов написал о трех пострадавших в Салтовском районе, по меньшей мере двое находятся в тяжелом состоянии.

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