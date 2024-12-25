Згурец отметил, что враг несет огромные потери на войне в Украине.

Сейчас наблюдается уменьшение темпов продвижения российских оккупантов на фронте, но январь может оказаться крайне сложным. Вероятнее всего, враг будет бросать все свои резервы, чтобы добиться определенных успехов.

Об этом заявил директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире Espreso.

"Курская область, Покровско-Кураховское направление и Большая Новоселка остаются наиболее активными участками фронта. В течение последних месяцев противник продвигался определенными темпами. В ноябре территориальные захваты составили около 700 квадратных километров ", - сказал он.

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Враг несет огромные потери, но интенсивность боевых действий остается чрезвычайно высокой, поделился Згурец. По его словам, каждые сутки просходит более 200-250 боевых столкновений.

"На направлениях Покровска, Часового Яра и Торецка продвижение противника происходит довольно медленно, а наши войска даже контратакуют. В Часовом Яру, несмотря на попытки россиян использовать разные способы наступления, продвижения нет. Но нам необходимо осуществлять контрмеры, которые делают невозможным реализацию российской стратегии. Враг пытается через пропаганду влиять на наших западных партнеров и население, демонстрируя свои якобы достижения. Несмотря на определенные системные сложности в управлении войсками, наша оборона остается крепкой", - подчеркнул Згурец.

Война в Украине - последние новости

Ранее военный обозреватель Денис Попович объяснил планы оккупантов с новым плацдармом на Херсонщине. Он заявил, что захватить сам Херсон у врага шансов нет.

Кроме того, спикер 3-й ОШБ Александр Бородин рассказал, что Россия развивает свою армию для длительной войны. По мнению военного, возможно, это касается не только Украины.

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