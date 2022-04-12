Киевская областная военная администрация опубликовала видео с разрушенной российскими оккупантами Бородянки.
Видео появилось в сети.
На кадрах видны масштабы разрушений, нанесенных российскими захватчиками. Пострадали жилые дома и городская инфраструктура.
Город оправляется от трагедии, но все еще помнят зверства русских. Спасатели продолжают разбирать завалы разрушенных домов.
Бородянку посетили премьер-министр Украины Денис Шмигаль и его литовская коллега Ингрида Шимоните. Европейские партнеры Украины поддерживают ее в борьбе с российскими оккупантами.
Как писал УНИАН, 9 апреля в Бородянке, сильно пострадавшей от "русского мира" оккупантов, спасатели извлекли из-под завалов 10 тел погибших гражданских.
Для помощи спасателям, в частности - для разбора завалов, в Бородянку прибыли 60 добровольцев из Киева.